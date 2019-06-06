YouTube запретил видео, в которых оправдывают дискриминацию и национализм

6 июня, 2019, 16:32

Видеохостинг YouTube запретит размещать на платформе контент, в котором говорится о преимуществе какой-то группы людей над другими по признаку пола, расы, религии и другим

Об этом сообщили в блоге компании.

Теперь YouTube будет удалять материалы с дискриминационным посылом. К таким, в частности, отнесут видео с пропагандой нацистской идеологии. А также ролики, авторы которых отрицают известные факты насилия - например, Холокост или стрельбу в начальной школе "Сэнди-Хук".

Кроме того, YouTube намерен повышать качество размещенного контента за счет рекомендаций материалов от проверенных источников. Например, если пользователь смотрит видео, которое находится на грани запрещенного контента, в панели "смотреть дальше" ему предложат ролик с альтернативного, надежного канала.

YouTube также намерен ограничить деятельность пользователей, регулярно нарушающих правила компании, исключив их из партнерской программы. Так они не смогут продавать рекламу в своих роликах и, соответственно, получать от этого прибыль.

Пока видео будут удалять выборочно, в полную силу новая система заработает в ближайшие месяцы. Как отметили в сообщении, YouTube давно ведет политику по борьбе с ненавистью.

Например, в 2017 году платформа ограничила возможность комментировать или делиться подобными материалами. По оценке компании, это на 80% сократило количество просмотров таких видеороликов.