В Таллинне обсудят "Государство в смартфоне" Зеленского

6 июня, 2019, 19:42

Советник президента Украины анонсировал встречу с эстонским правительством для обсуждения будущего проекта по электронному управлению страной

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

"Одним из важных направлений концепции, которое обсуждалось с экспертами, является развитие электронной идентификации в Украине. Мы стремимся быстро обеспечить граждан надежными, удобными и безопасными средствами электронной идентификации. Именно это поможет украинцам в ближайшем будущем не ходить к чиновникам за разрешением и справками, оформлением социальной помощи, регистрации бизнеса и т.д., а получать эти услуги, не выходя из дома или офиса ", - заявил советник президента Михаил Федоров.

Советник добавил, что опыт эстонских специалистов бесценен. Ведь они не только создали собственное электронное управление, но и предоставили проектную помощь 50 странам мира. Очередная рабочая встреча запланирована уже в начале следующей недели в Таллинне, где представители эстонского правительства представят лучшие практики и рекомендации к проекту концепции "Государство в смартфоне".

По словам заместителя главы Государственного агентства по вопросам электронного правительства Алексея Вискуба, ныне гражданам уже доступны такие средства электронной идентификации, как электронная подпись, MobileID, BankID, ID-карта, но уровень их использования остается очень низким. К концу 2019 украинцам должны быть доступны более 200 приоритетных электронных услуг. Но их преимущества украинцы почувствуют лишь при условии успешного развития э-идентификации.