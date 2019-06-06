В США пенсионер сорвал джекпот в $ 345 млн благодаря печенью с предсказанием
Об этом сообщает пресс-служба лотереи Powerball.
Счастливчиком стал пенсионер, владелец магазина военных товаров, говорится в сообщении.
Отмечается, что в лотерее он использовал номер с обратной стороны бумажки от печенья с предсказаниями.
Отмечается, что "счастливое" печенье Джексону дала внучка, которая ходила во вьетнамский ресторан.
Из-за вычета налогов, а также желания Джексона забрать весь выигрыш сразу, он получит на руки $ 158 млн, говорится в сообщении.
Отмечается, что часть денег пенсионер планирует отдать на благотворительность и планирует поехать со своей женой на отдых во Вьетнам.
Кроме того, Чарльз Джексон отдаст миллион своему брату.
"Когда-то мы договорились об этом, в случае, если кто-то из нас выиграет большой приз в лотерею", - отметил Джексон.
- Напомним, в мае женщина из Ивано-Франковской выиграла 1 млн грн в "Лото-Забава".