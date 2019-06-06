В России будут продавать продукты в долг
6 июня, 2019, 19:59
Для граждан, которые испытывают временные финансовые трудности, российская сеть супермаркетов "Перекресток" выпустит карту для покупки продуктов в кредит
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Это позволит компании поддержать спрос на товары в условиях снижения доходов населения", - говорится в сообщении ритейлера.
В корпоративном блоге владельца магазинов сообщили, что карта позволит потребителям делать покупки в сети в кредит со льготным периодом. Оформляться они будут в супермаркетах по паспорту.
В РФ констатировали уменьшение реальных доходов граждан в первом квартале 2019 года. Росстат насчитал минус 2,3% по сравнению с доходами россиян за аналогичный период прошлого года.
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Напоминаем, Совет ЕС 20 июня планирует продолжить экономические санкции против России еще на шесть месяцев.
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