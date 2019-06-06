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Espreso.tvОбществоВ РФ заявили, что не будут останавливать транзит газа через Украину в 2020 году

В РФ заявили, что не будут останавливать транзит газа через Украину в 2020 году

Россия не будет останавливать транзит газа через Украину в Европу в 2020 году, но принять требования не может

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, передают российские СМИ.

"Никто никогда не заявлял о том, что мы откажемся. Это было бы, наверное, убийственно для нас и нерационально. Но и пойти на такие ультиматумы, что все равно некуда деваться, вы часть будете через нас качать, поэтому берите наши условия и вперед - это не тот метод, который мы поддерживаем ", - заявил он.

Высокопоставленный дипломат выразил надежду, что во второй половине года переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по условиям нового контракта интенсифицируются.

"Сейчас, когда оформится правительственная команда в Украине, через некоторое время мы, пожалуй, сможем договориться о следующем раунде таких переговоров", - добавил Панкин.

 

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