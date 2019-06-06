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Espreso.tvОбществоВ реанимации женился раненный боец ВСУ, который 11 дней был в коме

В реанимации женился раненный боец ВСУ, который 11 дней был в коме

В реанимации больницы им. Мечникова в Днепре раненный боец ВСУ расписался и обвенчался со своей невестой

Об этом сообщает Укринформ.

Боец ВСУ Александр Беспалов одиннадцать дней был в коме, говорится в сообщении.

Отмечается, что пуля, которая прошила глаза, остановилась у затылочной кости. Врачи провели тяжелую успешную операцию. На пятнадцатый день сняли аппарат искусственного дыхания.

Отмечается, что о выздоровлении бойца, вместе с врачами, молилась его беременная девушка Анна, которая 5-й месяц носит в себе их сына, хочет, чтобы назвали Алексеем.

Процедура росписи состоялась когда позволило состояние пациента, его дееспособность решила проверить специальная комиссия. А пока чиновники проверяли, сможет ли Александр поставить подпись под документом, он написал на бумажке своей девушке записку: "Аня, я тебя люблю".

Отмечается, что члены комиссии не нашли обстоятельств, которые мешают этому браку. Молодоженов расписали и провели венчание.

Присутствующие пожелали Александру скорейшего выздоровления и счастья новой семьи, поблагодарили врачей, которые спасают жизни военнослужащих, говорится в сообщении.

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