В оккупированном Крыму украинца приговорили к 10,5 годам колонии

6 июня, 2019, 15:46

"Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил к 10,5 годам лишения свободы гражданина Украины Константина Давыденко, признав его виновным в шпионаже в пользу СБУ

Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

Соответствующее решение 6 июня принял подконтрольный российским оккупантам "суд", говорится в сообщении.

По данным ФСБ, якобы завербованный СБУ Давыденко, собирал на оккупированном полуострове информацию о "новой" военной технике и электронике, что "могло нанести ущерб безопасности РФ".

Отмечается, что решением суда украинца приговорили к лишению свободы сроком на 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В ходе суда Давыденко свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном, отмечают в ФСБ.