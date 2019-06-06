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Espreso.tvОбществоВ оккупированном Крыму украинца приговорили к 10,5 годам колонии

В оккупированном Крыму украинца приговорили к 10,5 годам колонии

"Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил к 10,5 годам лишения свободы гражданина Украины Константина Давыденко, признав его виновным в шпионаже в пользу СБУ

Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

Соответствующее решение 6 июня принял подконтрольный российским оккупантам "суд", говорится в сообщении.

По данным ФСБ, якобы завербованный СБУ Давыденко, собирал на оккупированном полуострове информацию о "новой" военной технике и электронике, что "могло нанести ущерб безопасности РФ".

Отмечается, что решением суда украинца приговорили к лишению свободы сроком на 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В ходе суда Давыденко свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном, отмечают в ФСБ.

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