В Киеве пьяный водитель Peugeot протаранил четыре авто

6 июня, 2019, 19:54

На улице Заболотного в Киеве микроавтобус Peugeot протаранил 4 автомобиля

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По предварительной информации, автомобили остановились на пешеходном переходе пропустить людей. В этот момент в бус Renault влетел Peugeot, от удара он зацепил Volkswagen Caddy и Skoda. Водитель Renault пренебрег ремнем безопасности, из-за чего оказался под рулем своей машины. В результате уже неуправляемый бус вылетел на крайнюю левую полосу, где он зацепил Mazda и остановился в 30 метрах в крайней правой полосе.

В дорожном происшествии пострадал водитель и пассажир с Peugeot, который и протаранил 4 авто. По словам участников ДТП, водитель и пассажир Peugeot были сильно пьяны. Их с травмами разной степени тяжести забрала скорая. В какой-то момент после ДТП в Peugeot произошло возгорание моторного отсека. До приезда работников ГСЧС патрульные пытались самостоятельно потушить пожар. По улице Заболотного в направлении Столичного шоссе образовалась большая пробка.