В Боснии мигранты устроили массовую драку, есть пострадавшие и задержанные
6 июня, 2019, 13:52
В Боснии произошла массовая драка с участием около сотни мигрантов на северо-западе страны
Об этом сообщает AP.
Столкновения начались утром в среду 5 июня в центре для мигрантов в городе Большая Кладуша, когда группы мигрантов начали забрасывать друг друга бутылками, камнями и другими предметами.
Мигранты также совершили нападение на патруль, прибывший на место происшествия. Поскольку напряженность сохраняется, полиция остается в центре для мигрантов.
В результате драки множество людей получили ранения, в том числе трое полицейских. Задержали 20 человек, по меньшей мере шести из них грозит депортация.
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