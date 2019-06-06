В Боснии мигранты устроили массовую драку, есть пострадавшие и задержанные

6 июня, 2019, 13:52

В Боснии произошла массовая драка с участием около сотни мигрантов на северо-западе страны

Об этом сообщает AP.

Столкновения начались утром в среду 5 июня в центре для мигрантов в городе Большая Кладуша, когда группы мигрантов начали забрасывать друг друга бутылками, камнями и другими предметами.

Мигранты также совершили нападение на патруль, прибывший на место происшествия. Поскольку напряженность сохраняется, полиция остается в центре для мигрантов.

В результате драки множество людей получили ранения, в том числе трое полицейских. Задержали 20 человек, по меньшей мере шести из них грозит депортация.