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Espreso.tvМирВ Боснии мигранты устроили массовую драку, есть пострадавшие и задержанные

В Боснии мигранты устроили массовую драку, есть пострадавшие и задержанные

В Боснии произошла массовая драка с участием около сотни мигрантов на северо-западе страны

Об этом сообщает AP.

Столкновения начались утром в среду 5 июня в центре для мигрантов в городе Большая Кладуша, когда группы мигрантов начали забрасывать друг друга бутылками, камнями и другими предметами.

Мигранты также совершили нападение на патруль, прибывший на место происшествия. Поскольку напряженность сохраняется, полиция остается в центре для мигрантов.

В результате драки множество людей получили ранения, в том числе трое полицейских. Задержали 20 человек, по меньшей мере шести из них грозит депортация.

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