Умер писатель Юрий Мушкетик

6 июня, 2019, 11:11

В четверг, 6 июня, умер украинский писатель, Герой Украины Юрий Мушкетик

Об этом сообщил в Facebook публицист Михаил Сидоржевский.

"Тяжелая новость. Сегодня утром умер Юрий Мушкетик, один из классиков современной украинской литературы. Об этом мне только сообщила его дочь Леся. Светлая память и Царство Небесное, уважаемый Юрий Михайлович", - написал Сидоржевский.

Новость дополняется.