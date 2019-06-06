Умер писатель Юрий Мушкетик
6 июня, 2019, 11:11
В четверг, 6 июня, умер украинский писатель, Герой Украины Юрий Мушкетик
Об этом сообщил в Facebook публицист Михаил Сидоржевский.
"Тяжелая новость. Сегодня утром умер Юрий Мушкетик, один из классиков современной украинской литературы. Об этом мне только сообщила его дочь Леся. Светлая память и Царство Небесное, уважаемый Юрий Михайлович", - написал Сидоржевский.
Новость дополняется.
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