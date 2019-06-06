Умер экс-футболист "Динамо"

6 июня, 2019, 14:04

Экс-игрок "Динамо" и "Металлиста" Борис Деркач умер в возрасте 55 лет

Об этом сообщает "Фокус" .

В 1990-е годы Борис Деркач был активным участником организованной преступной группировки в Будапеште, за что получил тюремный срок. После освобождения из тюрьмы работал скаутом "Металлиста". Несколько лет назад отправился на заработки в Камбоджу, затем перебрался в Малайзию, где из-за пристрастия к азартным играм потерял паспорт и остался без постоянного места жительства.

Весной 2019-го Деркача госпитализировали в тяжелом состоянии. 30 апреля Деркач вернулся в Украину, но отказался от помощи "Металлиста-1925" и Харьковской областной государственной администрации. В Украине он проживал на квартире у своих знакомых, где и умер в мае. Тело футболиста похоронено на одном из харьковских кладбищ.

За "Металлист" в 1986-1989 годах Деркач провел 57 матчей, забил 6 мячей, за "Динамо" в 1990-1991 годах сыграл 23 матча, забил 5 мячей, становился чемпионом СССР и дважды выигрывал кубок страны.