Умер экс-футболист "Динамо"
Об этом сообщает "Фокус" .
В 1990-е годы Борис Деркач был активным участником организованной преступной группировки в Будапеште, за что получил тюремный срок. После освобождения из тюрьмы работал скаутом "Металлиста". Несколько лет назад отправился на заработки в Камбоджу, затем перебрался в Малайзию, где из-за пристрастия к азартным играм потерял паспорт и остался без постоянного места жительства.
Весной 2019-го Деркача госпитализировали в тяжелом состоянии. 30 апреля Деркач вернулся в Украину, но отказался от помощи "Металлиста-1925" и Харьковской областной государственной администрации. В Украине он проживал на квартире у своих знакомых, где и умер в мае. Тело футболиста похоронено на одном из харьковских кладбищ.
За "Металлист" в 1986-1989 годах Деркач провел 57 матчей, забил 6 мячей, за "Динамо" в 1990-1991 годах сыграл 23 матча, забил 5 мячей, становился чемпионом СССР и дважды выигрывал кубок страны.
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