Украинцы имеют низкий уровень финграмотности среди 30 стран ОЭСР

6 июня, 2019, 09:38

Согласно исследованию, средний уровень финансовой грамотности у украинцев самый низкий из всех 30 стран Организации экономического сотрудничества и развития

Такие результаты социологического исследования проекта USAID "Трансформация финансового сектора" , который был создан при поддержке Национального банка Украины.

Оказалось, что показатель Украины по уровню финансовой грамотности - 11,6 из 21 возможного балла.

Такой показатель Украина разделила с Польшей, но значительно отстала от Грузии, Латвии, Венгрии и даже России.

Общий балл уровня финансовых знаний самый низкий по сравнению с баллами соседе -: Польши и Грузии, но на уровне с Беларусью и Таиландом.

Согласно опросу, украинцы знают, что такое "инфляция" и "проценты по кредиту", но хуже ориентируются в макроэкономических показателях.

Люди, которые имеют банковские счета, имеют более высокий уровень финансовой грамотности. Но при этом оказалось, что далеко не все понимают, есть ли у них банковский счет.

Например, украинцы теряются, означает ли банковская карта, что они вовлечены в банковскую систему.

52% опрошенных сохраняют средства дома и показывают низкий уровень пользования банковскими счетами. Причиной этому является отсутствие доверия к банковским учреждениям.

По уровню качества финансового поведения Украина опередила всех своих соседей - Польшу, Беларусь, Грузию и Венгрию - и показала высокий средний результат по странам.

Более 70% респондентов постоянно следят за финансовыми делами, более 80% делают обдуманные покупки, а 73% платят вовремя счета. Такие показатели на уровне показателей Нидерландов и лучше показателей в Польше.

Подавляющее большинство украинцев гораздо больше ориентируются на краткосрочную, чем на долгосрочную перспективу и более сосредоточены на тратах, чем на сбережениях.

30% украинцев занимают средства, что очень близко к показателю в Бразилии.

А 58% граждан сказали, что за последний год им приходилось "сводить концы с концами". В Польше такой же ответ дали 18% опрошенных.

Из всех опрошенных 70% людей сказали, что готовы учиться, а 60% из них готовы это делать даже самостоятельно.