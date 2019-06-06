Украинцы имеют низкий уровень финграмотности среди 30 стран ОЭСР
Такие результаты социологического исследования проекта USAID "Трансформация финансового сектора" , который был создан при поддержке Национального банка Украины.
Оказалось, что показатель Украины по уровню финансовой грамотности - 11,6 из 21 возможного балла.
Такой показатель Украина разделила с Польшей, но значительно отстала от Грузии, Латвии, Венгрии и даже России.
Общий балл уровня финансовых знаний самый низкий по сравнению с баллами соседе -: Польши и Грузии, но на уровне с Беларусью и Таиландом.
Согласно опросу, украинцы знают, что такое "инфляция" и "проценты по кредиту", но хуже ориентируются в макроэкономических показателях.
Люди, которые имеют банковские счета, имеют более высокий уровень финансовой грамотности. Но при этом оказалось, что далеко не все понимают, есть ли у них банковский счет.
Например, украинцы теряются, означает ли банковская карта, что они вовлечены в банковскую систему.
52% опрошенных сохраняют средства дома и показывают низкий уровень пользования банковскими счетами. Причиной этому является отсутствие доверия к банковским учреждениям.
По уровню качества финансового поведения Украина опередила всех своих соседей - Польшу, Беларусь, Грузию и Венгрию - и показала высокий средний результат по странам.
Более 70% респондентов постоянно следят за финансовыми делами, более 80% делают обдуманные покупки, а 73% платят вовремя счета. Такие показатели на уровне показателей Нидерландов и лучше показателей в Польше.
Подавляющее большинство украинцев гораздо больше ориентируются на краткосрочную, чем на долгосрочную перспективу и более сосредоточены на тратах, чем на сбережениях.
30% украинцев занимают средства, что очень близко к показателю в Бразилии.
А 58% граждан сказали, что за последний год им приходилось "сводить концы с концами". В Польше такой же ответ дали 18% опрошенных.
Из всех опрошенных 70% людей сказали, что готовы учиться, а 60% из них готовы это делать даже самостоятельно.