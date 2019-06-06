Украина в ОБСЕ заявила, что "хлебное перемирие" покажет, готова ли РФ к снятию напряженности

6 июня, 2019, 16:20

Поддержка Россией инициативы Украины о введении так называемого "хлебного перемирия" покажет готовность России к снижению напряженности на Донбассе

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ.

"Лакмусовой бумажкой" готовности России к снижению напряженности на Донбассе станет ее согласие на поддержку так называемого "хлебного перемирия", которое согласовывается на заседаниях Трехсторонней контактной группы по инициативе украинской стороны", - сказал Прокопчук.

Дипломат подчеркнул, что Украина остается преданной мирному урегулированию конфликта, вызванного российской агрессией, в том числе в рамках деятельности Трехсторонней контактной группы.