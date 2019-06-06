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Espreso.tvОбществоУбийство мальчика в Киевской области: Ценов не будет заниматься кадрами в зоне ООС

Убийство мальчика в Киевской области: Ценов не будет заниматься кадрами в зоне ООС

Экс-начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов, которого отстранили в связи с убийством ребенка, будет отвечать за несение службы на блокпостах в зоне операции Объединенных сил

Об этом написал в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Ценов в зоне ООС будет отвечать за проверку несения службы на блокпостах Донецкой и Луганской области.

"Генерал Ценов будет нести службу теперь не в мирной Киевской области, а на территории проведения операции Объединенных сил, где в любой момент может быть обострение ситуации. Старший группы полицейских сил в зоне проведения ООС отвечает за проверку несения службы на блокпостах Донецкой и Луганской области ", - написал он.

По его словам, Ценов не будет отвечать за кадровую работу и организацию службы полиции в зоне ООС.

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