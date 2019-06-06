Убийство мальчика в Киевской области: Ценов не будет заниматься кадрами в зоне ООС
6 июня, 2019, 21:48
Экс-начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов, которого отстранили в связи с убийством ребенка, будет отвечать за несение службы на блокпостах в зоне операции Объединенных сил
Об этом написал в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
Ценов в зоне ООС будет отвечать за проверку несения службы на блокпостах Донецкой и Луганской области.
"Генерал Ценов будет нести службу теперь не в мирной Киевской области, а на территории проведения операции Объединенных сил, где в любой момент может быть обострение ситуации. Старший группы полицейских сил в зоне проведения ООС отвечает за проверку несения службы на блокпостах Донецкой и Луганской области ", - написал он.
По его словам, Ценов не будет отвечать за кадровую работу и организацию службы полиции в зоне ООС.
- В субботу, 1 июня, в городе Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму .
- Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой .
- 2 июня эти полицейские были задержаны.
- Им сообщили о подозрении .
- 3 июня раненный мальчик умер .
- Дело переквалифицировали на "умышленное убийство".
- 5 июня ребенка похоронили.
- Начальник полиции Киевской области Ценов подал в отставку 3 июня.