Убийство 5-летнего ребенка: экс-глава полиции Киевщины возглавил полицию в составе ООС

6 июня, 2019, 11:06

Экс-глава полиции Киевщины Дмитрий Ценов, который подал в отставку после убийства 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, назначен руководителем полицейских сил в зоне ООС

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Отметим, что Ценов сам просил, чтобы его отправили в самую горячую точку в зоне ООС.

"Сегодня утром командующему ООС генералу Александру Сирскому представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения операции объединенных сил генерала Дмитрия Ценова. Это должность, на которой он должен быть в окопе, на каждом блокпосту", - написал Аброськин.

Основная задача сотрудников Национальной полиции Украины в зоне ООС - выявление террористов, изъятие оружия и взрывчатки, обеспечение общественного порядка.

Напомним. Ценов подал в отставку 3 июня.