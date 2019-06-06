Убийство 5-летнего ребенка: экс-глава полиции Киевщины возглавил полицию в составе ООС
6 июня, 2019, 11:06
Экс-глава полиции Киевщины Дмитрий Ценов, который подал в отставку после убийства 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, назначен руководителем полицейских сил в зоне ООС
Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
Отметим, что Ценов сам просил, чтобы его отправили в самую горячую точку в зоне ООС.
"Сегодня утром командующему ООС генералу Александру Сирскому представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения операции объединенных сил генерала Дмитрия Ценова. Это должность, на которой он должен быть в окопе, на каждом блокпосту", - написал Аброськин.
Основная задача сотрудников Национальной полиции Украины в зоне ООС - выявление террористов, изъятие оружия и взрывчатки, обеспечение общественного порядка.
Напомним. Ценов подал в отставку 3 июня.
- В субботу, 1 июня, в городе Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Врачами было зафиксировано у него тяжелое ранение, открытая черепно-мозговая травма .
- Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой .
- 2 июня эти полицейские были задержаны.
- Им сообщили о подозрении .
- 3 июня раненный мальчик умер .
- Дело переквалифицировали на "умышленное убийство".
- 5 июня ребенка похоронили.