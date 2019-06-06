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Espreso.tvОбществоУ Зеленского заявили, что дорожная карта по Донбассу не будет публичной

У Зеленского заявили, что дорожная карта по Донбассу не будет публичной


фото: ukrinform
До 19 июня дорожную карту президента Владимира Зеленского по минских переговорах не собираются делать публичной

Об этом написала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в Facebook.

"Дорожную карту президента мы не делаем пока публичной. Во-первых, в Украине уже были прецеденты, когда наши инициативы блокировали, зная их заранее. Обнародование карты слишком рано - это вопрос безопасности. Во-вторых, Украина должна согласовать дорожную карту с нашими европейскими партнерами в рамках Нормандского формата. Поэтому до 19 июня мы не хотели бы обнародовать дорожную карту", - написала она.

Мендель отметила, что "сейчас перед Украиной стоят две важнейшие задачи: прекращение огня и возвращение домой пленных украинцев".

 

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