У Зеленского нет кризиса в отношениях с Радой, - Стефанчук

6 июня, 2019, 17:59

В отношениях президента Владимира Зеленского с Радой нет кризиса, зато есть конституционный кризис в отношениях народа и той части власти, которая осталась

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, сообщает официальный telegram канал "Команда Зеленского".

"В отношениях президента с ВР нет кризиса, зато к сожалению, конституционный кризис в отношениях украинского народа и той части власти, которая осталась", - рассказал он.

Также отмечается, что в обществе, якобы, высокий уровень недоверия ко многим институтам.

"Но Верховная Рада правдами и неправдами совершает сопротивление и консолидирует усилия тех, кто не желает изменений, более того, избегает обсуждения зарегистрированных законопроектов, в частности об отмене депутатской неприкосновенности", - добавил Стефанчук.