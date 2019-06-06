Спикер Конгресса заявила, что хотела бы видеть Трампа в тюрьме, - Politico

6 июня, 2019, 11:41

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси что хотела бы тюремного заключения для президента Дональда Трампа

Об этом сообщает Politico .

По данным издания, такое заявление Пелоси сделала во время обсуждения с главой комитета по юстиции Палаты представителей Джерри Надлер.

Спикер настаивала на том, чтобы начать процедуру импичмента Трампа. Этим должен заняться именно комитет Надлера, который не спешит атаковать президента.

"Я не хочу, чтобы его отстранили от должности, я хочу, чтобы его посадили в тюрьму", - цитируют Пелоси источника Politico.

Она также отметила, что рассчитывает на поддержку в том числе и республиканцев в деле отстранения Трампа с должности.

Основанием для возможного импичмента члены Демократической партии называют возможное препятствование Трампом деятельности комиссии Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы.

Ранее влиятельные демократы-законодатели США заявили , что Конгресс будет инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

В то же время сам Трамп убежден, что демократы не добьются его импичмента.