СБУ предотвратила контрабанду 4,5 тыс. таблеток экстази, которые перевозили в детском велосипеде
6 июня, 2019, 19:56
В Одесской области сотрудники СБУ предотвратили контрабанду 4,5 тыс. таблеток экстази на сумму 1,3 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что гражданин одной из зарубежных стран, который проживает в Одесской области, пытался наладить механизм контрабандного поступления экстази из-за границы для продажи.
Отмечается, что с целью получения "товара" злоумышленник использовал частных перевозчиков.
Полученную "продукцию" наркоделец планировал реализовывать на территории Одесской области, говорится в сообщении.
В СБУ отмечают, что во время проверки на одном из пунктов пропуска государственной границы у злоумышленника обнаружили 4,5 тыс. таблеток экстази, которые были спрятаны в детском велосипеде.
Правоохранители начали уголовное производство по ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) УК.
- Напомним, 17 мая в Одесской области ликвидировали преступную группу , причастную к незаконному обороту наркотиив на территории Украины.
- 31 мая ГБР задержало в Донецкой сотрудника СБУ при попытке сбыта партии наркотиков.