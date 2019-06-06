СБУ предотвратила контрабанду 4,5 тыс. таблеток экстази, которые перевозили в детском велосипеде

6 июня, 2019, 19:56

В Одесской области сотрудники СБУ предотвратили контрабанду 4,5 тыс. таблеток экстази на сумму 1,3 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что гражданин одной из зарубежных стран, который проживает в Одесской области, пытался наладить механизм контрабандного поступления экстази из-за границы для продажи.

Отмечается, что с целью получения "товара" злоумышленник использовал частных перевозчиков.

Полученную "продукцию" наркоделец планировал реализовывать на территории Одесской области, говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что во время проверки на одном из пунктов пропуска государственной границы у злоумышленника обнаружили 4,5 тыс. таблеток экстази, которые были спрятаны в детском велосипеде.

Правоохранители начали уголовное производство по ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) УК.