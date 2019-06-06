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Espreso.tvОбществоСБУ предотвратила контрабанду 4,5 тыс. таблеток экстази, которые перевозили в детском велосипеде

СБУ предотвратила контрабанду 4,5 тыс. таблеток экстази, которые перевозили в детском велосипеде

В Одесской области сотрудники СБУ предотвратили контрабанду 4,5 тыс. таблеток экстази на сумму 1,3 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
 
Отмечается, что гражданин одной из зарубежных стран, который проживает в Одесской области, пытался наладить механизм контрабандного поступления экстази из-за границы для продажи.
 
Отмечается, что с целью получения "товара" злоумышленник использовал частных перевозчиков.
 
Полученную "продукцию" наркоделец планировал реализовывать на территории Одесской области, говорится в сообщении.
 
В СБУ отмечают, что во время проверки на одном из пунктов пропуска государственной границы у злоумышленника обнаружили 4,5 тыс. таблеток экстази, которые были спрятаны в детском велосипеде.
 
Правоохранители начали уголовное производство по ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) УК.
 
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