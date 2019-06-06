Сборная Украины выиграла Мемориал Лобановского впервые за 10 лет

6 июня, 2019, 08:23

Сборная Украины U-21 в меньшинстве одолела Израиль в финале Мемориала Лобановского и впервые с 2009 выиграла турнир

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Подопечные Руслана Ротаня остались в меньшинстве на 37-й минуте, когда Артем Козак получил красную карточку. На 70-й минуте Михаил Мудрик, который вышел на замену, принес Украине победу после паса Дмитрия Топалова.

Мемориал Лобановского

Финал

Украина U 21 - Израиль U 21 1: 0

Гол: Мудрик, 70

Украина: Билык, Милованов, Бабогло, Чеберко, Лебеденко (Стецькив, 60), Козак, Билошевський, Алибеков (Быков, 46), Смирный (Мудрик, 60), Топалов (Леднев, 88), Кожушко (Лунев, 65).

В матче за 3-е место команда Болгарии в серии пенальти обыграла Кипр.

В 2009 году сборная Украины U-21 впервые выиграла Мемориал Лобановского. В финале Украина одолела Турцию со счетом 1: 0 после гола с пенальти Николая Морозюка.