Сборная Украины выиграла Мемориал Лобановского впервые за 10 лет
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Подопечные Руслана Ротаня остались в меньшинстве на 37-й минуте, когда Артем Козак получил красную карточку. На 70-й минуте Михаил Мудрик, который вышел на замену, принес Украине победу после паса Дмитрия Топалова.
Мемориал Лобановского
Финал
Украина U 21 - Израиль U 21 1: 0
Гол: Мудрик, 70
Украина: Билык, Милованов, Бабогло, Чеберко, Лебеденко (Стецькив, 60), Козак, Билошевський, Алибеков (Быков, 46), Смирный (Мудрик, 60), Топалов (Леднев, 88), Кожушко (Лунев, 65).
В матче за 3-е место команда Болгарии в серии пенальти обыграла Кипр.
В 2009 году сборная Украины U-21 впервые выиграла Мемориал Лобановского. В финале Украина одолела Турцию со счетом 1: 0 после гола с пенальти Николая Морозюка.
- Напоминаем, 22 марта молодежная сборная Украины одержала первую победу под руководством Руслана Ротаня - это произошло в спарринге со сверстниками из Северной Македонии.