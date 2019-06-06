Сайдик сказал, кто предложил отмену блокады ОРДЛО

6 июня, 2019, 19:42

Вопрос о снятии экономической блокады с отдельных районов Донбасса был поднят представителями ОРДЛО и поддержан в общей форме РФ

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, вчера на заседании в Минске "во время дискуссии в ТКГ вопрос о снятии исключительно самой блокады был поднят представителями ОРДО и ОРЛО, и поддержан в общей форме российской стороной".

Сайдик отметил, что представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма в своих высказываниях говорил обо всем комплексе взаимных шагов, связанных с данным вопросом.

"Он особо подчеркнул, что эта работа должна быть взаимная и он, в частности, говорил об отмене так называемого внешнего управления предприятиями, а также о ряде других мероприятий. Все они, разумеется, должны реализовываться в правовом поле Украины", - заявил Сайдик.

Также спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ пояснил, что причиной недоразумения является то, что когда представители ОБСЕ в ТКГ употребляют термин "блокада", то он в их понимании воспринимается как "этот широкий комплекс вышеупомянутых мер, принятых всеми сторонами конфликта".