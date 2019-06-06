Сайдик сказал, кто предложил отмену блокады ОРДЛО
Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, вчера на заседании в Минске "во время дискуссии в ТКГ вопрос о снятии исключительно самой блокады был поднят представителями ОРДО и ОРЛО, и поддержан в общей форме российской стороной".
Сайдик отметил, что представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма в своих высказываниях говорил обо всем комплексе взаимных шагов, связанных с данным вопросом.
"Он особо подчеркнул, что эта работа должна быть взаимная и он, в частности, говорил об отмене так называемого внешнего управления предприятиями, а также о ряде других мероприятий. Все они, разумеется, должны реализовываться в правовом поле Украины", - заявил Сайдик.
Также спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ пояснил, что причиной недоразумения является то, что когда представители ОБСЕ в ТКГ употребляют термин "блокада", то он в их понимании воспринимается как "этот широкий комплекс вышеупомянутых мер, принятых всеми сторонами конфликта".