Россия обвинила Анкару в попустительстве русофобии
Заявление Захаровой опубликовано на сайте МИД РФ.
Обвинение связано с акциями, посвященными 75-летию депортации крымских татар и 150-летию окончания Кавказской войны, которые произошли в мае.
На сайте МИД Турции опубликована заявление представителя ведомства Хаме Аксо, в котором сказано, что Турция разделяет боль «наших родственников, крымских татар, а также братских народов Кавказа» и уважает память погибших «во время этих изгнаний» (депортации крымских татар и изгнания черкесов в Османскую империю с Кавказа во второй половине XIX в. - ред.). По словам Захаровой, позиция Турции не способствует решению задачи дальнейшего развития отношений многопланового партнерства, поставленной главами России и Турции.
21 мая в Анкаре состоялось траурное мероприятие, посвященное 75-й годовщине депортации крымских татар, организованное Министерством культуры и туризма Турции, главным управлением по вопросам тюрков за рубежом и родственных общин при правительстве Турции и Ассоциацией культуры и солидарности крымских татар. Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали председатель Главного управления по вопросам тюрков за рубежом и родственных общин при правительстве Турции Абдуллах Эрен, председатель Меджлиса крымскотатарского народа и Всемирного Конгресса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппаров, заместитель министра культуры и туризма Турции Сердар Чам, член Меджлиса крымскотатарского народа Гайана Юксель, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига.
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