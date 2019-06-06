Roshen больше не будет устанавливать детские площадки - из-за вандализма

6 июня, 2019, 15:42

Кондитерская корпорация Roshen, которая принадлежала экс-президенту Украины Петру Порошенко, закрывает социальный проект по установке и поддержке ранее установленных в городах по всей территории Украины спортивно-игровых площадок

Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

"Кондитерская корпорация Roshen завершает социальный проект установления и поддержания ранее установленных в городах по всей территории Украины спортивно-игровых площадок. Проект начат в 2005 году, и с тех пор было установлено и передано территориальным общинам около 80 площадок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на то, что все игровые площадки были переданы в коммунальную собственность, Roshen регулярно занималась поддержкой технического состояния этих игровых площадок: перед началом сезона проводился ремонт, а при необходимости - и замена поврежденных конструкций.

"В этом году, по окончании сезона все игровые площадки разбрендируются - логотип корпорации Roshen будет снят", - отметили в корпорации.

На предприятии указывают на то, что начатый в 2005 году проект себя исчерпал.

Среди ряда причин такого решения главными факторами стали небрежное отношение и вандализм, добавляют в компании:

"Были даже случаи, когда другие предприятия перекрашивали конструкции, цепляли на наши площадки свои логотипы и заново дарили площадки городу, в лучшем случае - площадки просто демонтировали. В то же время, более десяти лет назад мы задали определенный тренд в этом направлении для других компаний - это положительно", - прокомментировала решение директор по развитию социальных проектов корпорации Roshen Ирина Пономаренко.

Она акцентировала на том, что принимать решение о дальнейшей судьбе конструкций корпорация не может, ведь площадки уже не принадлежат Roshen.

Корпорация обратилась к территориальным общинам, где присутствуют действующие площадки, с просьбой принять решение относительно демонтажа или их дальнейшей поддержки.