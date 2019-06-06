Рада хочет сотрудничества с президентом, а не популистских лозунгов в стране в состоянии войны, - Княжицкий

6 июня, 2019, 21:44

Верховная Рада хочет сотрудничать с президентом Владимиром Зеленский, ведь страна в состоянии войны не может остаться без министров обороны, иностранных дел и главы СБУ

Об этом народный депутат Николай Княжицкий заявил в эфире программы "Политклуб с Виталием Портниковым", передает Еспресо.TV

Он комментировал то, что Рада не уволила Климкина, Полторака и Грицака.

"Помним его (Владимира Зеленского, - ред.) выступление в парламенте, где он обвинил практически все правительство в недееспособности, что это те, кто должен писать заявления об отставке. То есть он предлагает их уволить, но не предлагает новые кандидатуры на эти должности. Это не мирное время. Мы не можем себе позволить остаться без министра иностранных дел, без главы СБУ и министра обороны", - рассказал Княжицкий.

Народный депутат отметил, что если бы Зеленский предложил новые кандидатуры, "не было бы никаких проблем с их назначениями".

Он отметил, что новому президенту не хватает опыта:

"Он предлагает уволить министра иностранных дел, обороны и главу СБУ. Зато не предлагает никого назначить. А это не мирное время".

"Допустим: берем неспециалистов, благодаря которым погибает армия, продолжается оккупация Украины, мы теряем международную поддержку. Если мы их поддержим, это будет наша (парламента, - ред.) ответственность. Поэтому парламент хочет сотрудничества с президентом и эффективной работы, а не популистских лозунгов, когда страна в состояние войны ", - добавил Княжицкий.