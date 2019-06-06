"Умный и решительно настроен": в Сенате США похвалили Зеленского

6 июня, 2019, 20:22

Роб Портман выступил в Сенате США с отчетом о своем путешествии в Украине и часовой встрече с президентом Зеленским

Об этом заявил сенатор США Роб Портман, сообщает "Голос Америки" .

"Мы хорошо пообщались о российской агрессии в Крыму и на Донбассе", - отметил сенатор.

Он отметил, что президент Зеленский посетил линию разграничения, где происходят бои.

"Я был там в прошлом году. Там идет настоящая война, 13 тыс. человек были убиты на востоке Украины. Он открыто говорил о храбрости воинов, а также об их потребности в плане вооруженных систем и базовых условий", - отметил американский сенатор.

"Он умный, хороший собеседник и решительно настроен", - отметил Портман.

Сенатор похвалил украинского лидера за "скромность и уместность", вспоминая об ответе Зеленского на вопрос сенатора о его большой поддержке среди избирателей, которую получил новый президент. Зеленский тогда заявил, что большая поддержка на выборах отражает не столько его популярность, как стремление людей к "изменениям, реформам и улучшению жизни".

Портман выразил надежду, что новый президент Украины "будет иметь мужество продолжать реформы, когда речь идет о преодолении коррупции, прозрачности правительства, или гражданском контроле над военными".

"Я вернулся из путешествия в Украину с надеждой. Надеждой на то, что Украина готова написать новую главу своей истории и это будет глава свободы, где правительство и общество действуют в интересах всех граждан. США должны продолжать быть хорошим другом и союзником на этом пути" , - подчеркнул американский законодатель.