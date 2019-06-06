"Укрзализныци" обновили состав правления
Об этом сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов.
По его словам, к составу правления присоединились Франтишек Буреш, Марчин Селеевський, Сергей Кушнир и Иван Юрик.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 5 июня.
Также руководитель УЗ сообщил, что Желько Марчек и Ремигиуш Пашкевич продолжат работу на занимаемых должностях.
"Все они - исключительно опытные топ-менеджеры, профессионалы, которые должны реализовать в компании лучшие мировые практики. Формируем сильную команду, с помощью которой сможем реализовать стратегию Укрзализныци и осуществлять эффективное управление компанией. Поиском кандидатов занималось рекрутинговое агентство, а поэтапную оценку результатов проводил Наблюдательный совет Укрзализныци", - добавил руководитель Укрзализныци.
- Напомним, Кабинет министров Украины 20 июня 2018 года утвердил кандидатуры членов наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця" .