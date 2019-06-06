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Espreso.tvОбщество"Укрзализныци" обновили состав правления

"Укрзализныци" обновили состав правления

Кабинет министров 5 июня назначил новых членов правления АО "Укрзализныця"

Об этом сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов.

По его словам, к составу правления присоединились Франтишек Буреш, Марчин Селеевський, Сергей Кушнир и Иван Юрик.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 5 июня.

Также руководитель УЗ сообщил, что Желько Марчек и Ремигиуш Пашкевич продолжат работу на занимаемых должностях.

"Все они - исключительно опытные топ-менеджеры, профессионалы, которые должны реализовать в компании лучшие мировые практики. Формируем сильную команду, с помощью которой сможем реализовать стратегию Укрзализныци и осуществлять эффективное управление компанией. Поиском кандидатов занималось рекрутинговое агентство, а поэтапную оценку результатов проводил Наблюдательный совет Укрзализныци", - добавил руководитель Укрзализныци.

 
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