"Страна с верховенством права": ГНСУ отпустила корабль с РФ, который штормом занесло в украинские воды

6 июня, 2019, 08:29

Украинские морские пограничники пропустили в пункт назначения российский сухогруз, который из-за шторма оказался в территориальных водах Украины

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"В соответствии с положениями Международной конвенции о территориальном море, Конвенции ООН по морскому праву судно MELITA было без задержек направлено безопасным маршрутом в пункт назначения без каких-либо действий, направленных на силовой захват, обзор или арест экипажа, в отличие от руководства РФ, которое грубо возбудило целый ряд международных нормативных документов во время силового захвата 25 ноября 2018 г. катеров и судов ВМС ВСУ в нейтральных водах возле Керченского пролива", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 5 июня. В результате шторма, обрушившегося на запад от оккупированного Россией Тарханкутского полуострова, сухогруз MELITA (ИМО 8230479, MMSI: 273395390) под флагом РФ, следовавший по маршруту порт Астрахань - порт Констанца, отклонился от рекомендованного пути и вошел в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль. Морская охрана Госпогранслужбы Украины обнаружила судно на траверзе Тендривской косы и опросила в соответствии с протоколом.

"Украина - цивилизованная европейская страна с верховенством права, в отличие от Российской Федерации", - отметили в ВМС ВСУ.