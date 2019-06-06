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Espreso.tvОбщество"Противоречит интересам Европы" Польша на международном саммите выступила против Северного потока-2

"Противоречит интересам Европы" Польша на международном саммите выступила против Северного потока-2

Маршал польского Сената Станислав Карчевский на саммите глав парламентов стран Цетрально-Восточной Европы заявил, что российский газопровод Северный поток-2 противоречит интересам этого региона

Об этом сообщает "Польское радио" .

При этом Карчевский назвал газопровод "энергетическим пониманием между Россией и Германией".

Маршал польского Сената также отметил другие вызовы безопасности со стороны РФ.

"Из-за российской угрозы государствам восточного фланга НАТО чрезвычайно зависит от трансатлантического единства. Разделение между ядром Евросоюза и США, которое углубляется, отношения между Вашингтоном и Анкарой, Брекзит - это, без сомнения, вызовы, с которыми мы должны справиться. В нашем интересе ослаблять все возможные напряжения, которые появляются на этих линиях", - сказал Карчевский.

На саммит в Варшаву приехали представители более двадцати стран. Политики обсуждали, в том числе и падение коммунизма в Центральной и Восточной Европе, поскольку дата проведения саммита совпадает с тридцатой годовщиной проведения в Польше частично свободных выборов.

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