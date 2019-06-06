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Espreso.tvОбщество"Не даете расслабиться": Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником

"Не даете расслабиться": Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником

Приветствие Зеленский обнародовал в Facebook.

"У вас много талантов. Но один я ценю больше всего: вы не даете расслабиться. Заставляете всегда держать себя в тонусе. За это я вас благодарю. Спасибо. Прошу одно: продолжайте так и дальше, не давайте спуску никому - ни настоящим, ни бывшим, ни будущим. Потому что за вами должна быть правда, только правда и ничего, кроме правды. С днем журналиста! " - написал Зеленский.

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