"Не даете расслабиться": Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником

6 июня, 2019, 10:31

Приветствие Зеленский обнародовал в Facebook.

"У вас много талантов. Но один я ценю больше всего: вы не даете расслабиться. Заставляете всегда держать себя в тонусе. За это я вас благодарю. Спасибо. Прошу одно: продолжайте так и дальше, не давайте спуску никому - ни настоящим, ни бывшим, ни будущим. Потому что за вами должна быть правда, только правда и ничего, кроме правды. С днем журналиста! " - написал Зеленский.