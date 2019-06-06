"Народный фронт" требует от президента безотлагательно созвать СНБО

6 июня, 2019, 12:16

"Народный фронт" обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, на котором обсудить вопрос восстановления территориальной целостности Украины и на каких условиях это будет происходить

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, пишет пресс-служба партии.

"Мы обращаемся к Президенту Украины Владимиру Зеленскому безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, где обсудить восстановление территориальной целостности Украины и условия восстановления территориальной целостности Украины. Публичная позиция фракции "Народный фронт" - это может быть только на украинских условиях!" - подчеркнул Максим Бурбак.

"Следующее. Обращаемся к Президенту Зеленскому, чтобы он безотлагательно внес кандидатуры председателя СБУ, министра обороны и министра иностранных дел, ведь они являются членами СНБО, и это ответственность, согласно Конституции, проводить такие переговоры", - отметил руководитель фракции "Народный фронт".

Руководитель фракции также отметил, что редактировать Нормандский формат могут только руководители государств, входящих в его состав, а не представители трехсторонней группы.

«Не представители трехсторонней контактной группы будут редактировать Нормандский формат. Это могут сделать только президенты Украины, Франции, канцлер Германии и президент РФ", - отметил Максим Бурбак.

"Надо безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, где главным вопросом должно быть восстановление территориальной целостности Украины, возвращение Крыма и Донбасса в Украину и на каких условиях будет это возвращение", - резюмировал Максим Бурбак.