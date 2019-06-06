"Как подросток на концерте": Британия насмехается над послом США, который снимал речь королевы из-за ее спины
Об этом сообщает "Европейская правда".
Американский посол Вуди Джонсон включил камеру на телефоне и снимал королеву со спины в течение нескольких секунд. Вскоре чешский дипломат Либор Сечка посмотрел на Джонсона и сделал то же самое.
"Просто невероятно, что высокопоставленные лица, в том числе американский посол в Великобритании Вуди Джонсон, считают приемлемым снимать королеву, когда Ее Величество произносит речь о "героизме, мужестве и жертве тех, кто погиб" при высадке войск в Нормандии", - прокомментировал редактор издания Daily Mirror.
"Подождите секунду?! Это посол США сидит за королевой и снимает ее речь, как подросток на концерте? Трамп действительно окружает себя людьми, которым совершенно не хватает класса", - написал редактор издания Daily Telegraph.
Другие пользователи соцсетей также критиковали преимущественно Джонсона, ведь большинство не знали, кто такой Сечка, и называли его "тот другой".
"When I attended the commemoration of the 60th anniversary of the D-Day Landings, some thought it might be the last such event. But the wartime generation - my generation - is resilient "- The Telegraph (@Telegraph) 5 июня 2019 г.
Watch the Queen's full speech at the D -Day commemoration event: https://t.co/XOV8ba1a5Q pic.twitter.com/ByDqshjPWQ
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