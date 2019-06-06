"Как подросток на концерте": Британия насмехается над послом США, который снимал речь королевы из-за ее спины

6 июня, 2019, 09:35

Действия дипломата Вуди Джонсона начали высмеивать в соцсетях из-за того, что он снимал на смартфон речь королевы Елизаветы II по случаю 75-й годовщины высадки войск в Нормандии

Об этом сообщает "Европейская правда".

Американский посол Вуди Джонсон включил камеру на телефоне и снимал королеву со спины в течение нескольких секунд. Вскоре чешский дипломат Либор Сечка посмотрел на Джонсона и сделал то же самое.

"Просто невероятно, что высокопоставленные лица, в том числе американский посол в Великобритании Вуди Джонсон, считают приемлемым снимать королеву, когда Ее Величество произносит речь о "героизме, мужестве и жертве тех, кто погиб" при высадке войск в Нормандии", - прокомментировал редактор издания Daily Mirror.

"Подождите секунду?! Это посол США сидит за королевой и снимает ее речь, как подросток на концерте? Трамп действительно окружает себя людьми, которым совершенно не хватает класса", - написал редактор издания Daily Telegraph.

Другие пользователи соцсетей также критиковали преимущественно Джонсона, ведь большинство не знали, кто такой Сечка, и называли его "тот другой".