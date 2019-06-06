"Абсурд и ахинея": у Ющенко ответили на подозрение о расхищении Межигорья

6 июня, 2019, 12:53

Третий президент Украины Виктор Ющенко готов доказывать в суде свою невиновность в деле по содействию выведению из госсобственности резиденции Межигорье

Об этом заявил адвокат Ющенко Виталий Наум, передает ВВС News Украина.

"Готовые предстать перед судом и доказывать свою полную невиновность. Люди, которые имеют хоть малейшее понимание событий в Украине в то время, понимают, что это дело - абсурд", - сказал Наум.

Адвокат добавил, что за все время своей практики "такой ахинеи, как это подозрение, еще не читал".

По словам Наума, Ющенко не прячется, находится в Киеве и собирается выразить свою позицию по этому поводу. Адвокат подтвердил, что 4 июня Виктору Ющенко объявили подозрение.

Резиденция Межигорье находилась в собственности Государственного управления собственности, но после передачи рядом государственных и частных компаний стала принадлежать Виктору Януковичу. Резиденцию могли вывести из госсобственности в 2007 году. К тому времени Виктор Ющенко был президентом Украины, а Виктор Янукович - премьер-министром.