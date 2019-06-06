Путин объяснил свое отсутствие на торжествах в Нормандии

6 июня, 2019, 16:59

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что не видит проблемы в том, что его не пригласили на празднование 75-летия высадки союзнических войск в Нормандии, которое сегодня отмечается во Франции

Об этом сообщает российский Интерфакс.

"По поводу приглашения ... Мы тоже не всех приглашаем и не на каждое мероприятие. Почему меня должны обязательно везде приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? Мне своих дел хватает здесь. Это вообще не проблема", - сказал Путин.

"Если прибегнуть к какой-то конспирологии, можно себе представить, что западные лидеры хотели пошептаться между собой перед тем, как начать какие-то контакты с нами", - добавил российский лидер.

В торжествах, которые сегодня проходят в Нормандии, принимают участие представители более 10 стран, в том числе президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп, а также канцлер Германии Ангела Меркель.