Предложение не стрелять ВСУ в ответ. Кучма сказал, что это его мнение, а не решение Зеленского

6 июня, 2019, 18:06

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма прокомментировал свое заявление о том, что надо внести пункт при составлении соглашения о введении в районе боевых действий на Донбассе режима тишины, запрещающий ВСУ ведение ответного огня

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Укринформ.

"Я - не президент. Надо обсуждать такую проблему, я сказал свое мнение, я же не сказал, что есть решение Президента страны, или начальника Генерального штаба. Что давайте уже думать о людях, гражданских, детей, а войну надо вести военными средствами и сопротивляться, когда эта проблема существует ... мы должны постепенно убеждая, что мы украинцы правы, с помощью всего мира постепенно решать эту проблему ", - рассказал Кучма.

Напомним, свое предложение о запрете ВСУ стрелять в ответ Кучма обнародовал во время заседания ТКГ в Минске 5 июня.