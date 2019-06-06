Порошенко напомнил Зеленскому, что важно не только вернуть Украину на Донбасс

6 июня, 2019, 15:19

Об этом он написал в Facebook.

"Ровно пять лет назад совместно с Берлином и Парижем мы открыли второй - нормандский - фронт в ответ на российскую агрессию против Украины. Благодаря европейской солидарности и трансатлантической поддержке мы остановили продвижение российских оккупационных войск вглубь украинской территории, не допустили реализации кремлевских проектов т. н. "Новороссии и Малороссии", - говорится в сообщении.

По словам Порошенко, эти пять лет - это "годы напряженных переговоров на высшем уровне, самоотверженной борьбы за освобождение украинских заложников, это 19 попыток заставить Россию перестать стрелять в украинцев, это годы развития проукраинской коалиции и сдерживания Москвы международными санкциями".

"Важно, что на днях мы услышали, по крайней мере на словах, уход Владимира Зеленского от риторики кандидата в президенты. Однако гораздо важнее увидеть конкретные шаги, которые диктовались не притяжение к миру любой ценой или из-за подозрительных референдумов, а решимостью к защите суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал пятый президент.

Порошенко считает важным то, что вчера было возобновлено заседание Трехсторонней контактной группы в Минске.

Он также поддержал приоритет Владимира Зеленского защищать украинцев на оккупированном Донбассе. Однако, по мнению Порошенко, не менее важно не только вернуть Украину на временно оккупированных территориях Донбасса, но и добиться вывода российских войск, наемников и оружия с украинской территории.

"Годы российской агрессии научили нас самому важному - мир наступит только тогда, когда Россия перестанет стрелять. Для этого и был основан нормандский формат, и очень жаль, что пятую годовщину мы встречаем без встречи на высшем уровне. Надо действовать более решительно и настойчиво. Ничего об Украине без Украины! ", - подчеркнул он.