Под домом Порошенко горели файеры и шины
Об этом заявил пресс-секретарь полиции Киевщины Николай Жукович, сообщает Украинская правда.
"Жгли шины и файеры возле дома экс-президента в Козине. Сейчас у дома Гладковского собираются", - отметил спикер.
Жукович отметил, что никаких задержаний не проводилось, уголовных производств также пока нет, ведь обращений от граждан о повреждении имущества или о совершении каких-либо серьезных хулиганских действий пока не поступало.
"Если и будут, то о мелких хулиганских действиях, но это административные нарушения", - сказал Жукович.
Он добавил, что акция началась в полдень, пока ее участники отправились к дому Гладковского.
В соцсетях сообщают, что таким образом участники акции требовали ареста экс-президента и Гладковского из-за причастности к хищениям в Укроборонпроме.
- Напомним, что в расследовании Bihus.info говорится, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с соратниками через фирмы-прокладки, в частности "Оптимумспецдетали", якобы поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам.
- НАБУ начало досудебное расследование.
- Петр Порошенко подписал указ об увольнении первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
- НАБУ и САП задержали чиновников предприятия "Спецтехноэкспорт" госконцерна "Укроборонпром" по подозрению в растрате $ 2,2 млн.
- 4 марта 2019 года САП сообщила 5 действующим и бывшим чиновникам "Спецтехноэкспорта" о подозрении в хищении 55 млн грн предприятия.
- 4 марта журналисты Bihud.INFO обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрому" приборов стоимостью $ 85 тыс. по цене в $ 580 тыс.