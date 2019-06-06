Под домом Порошенко горели файеры и шины

6 июня, 2019, 19:02

В Козине под Киевом несколько десятков активистов жгли шины и дымовые шашки под имением пятого президента Украины Петра Порошенко и домом экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского

Об этом заявил пресс-секретарь полиции Киевщины Николай Жукович, сообщает Украинская правда.

"Жгли шины и файеры возле дома экс-президента в Козине. Сейчас у дома Гладковского собираются", - отметил спикер.



Жукович отметил, что никаких задержаний не проводилось, уголовных производств также пока нет, ведь обращений от граждан о повреждении имущества или о совершении каких-либо серьезных хулиганских действий пока не поступало.

"Если и будут, то о мелких хулиганских действиях, но это административные нарушения", - сказал Жукович.

Он добавил, что акция началась в полдень, пока ее участники отправились к дому Гладковского.

В соцсетях сообщают, что таким образом участники акции требовали ареста экс-президента и Гладковского из-за причастности к хищениям в Укроборонпроме.