Почувствовал вкус крови: сенсационный обидчик Джошуа бросил вызов Уайлдеру

6 июня, 2019, 11:58

Американский боксер Энди Руис, отобрал титулы у британца Энтони Джошуа, бросил вызов чемпиону мира WBC Деонтею Уайлдеру из США

Об этом сообщает The Sun.

Энди Руис, который нокаутировал Джошуа и завоевал пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе заявил, что хотел бы встретиться с чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтеем Уайлдером .

На шоу Джимми Киммела он сказал, что нацеливается на бой с Уайлдером, но прежде ему "нужно закончить дела с Джошуа".

Ранее стало известно, что Руис и Джошуа проведут бой-реванш до конца 2019 года.