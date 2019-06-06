Почувствовал вкус крови: сенсационный обидчик Джошуа бросил вызов Уайлдеру
6 июня, 2019, 11:58
Американский боксер Энди Руис, отобрал титулы у британца Энтони Джошуа, бросил вызов чемпиону мира WBC Деонтею Уайлдеру из США
Об этом сообщает The Sun.
Энди Руис, который нокаутировал Джошуа и завоевал пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе заявил, что хотел бы встретиться с чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) Деонтеем Уайлдером .
На шоу Джимми Киммела он сказал, что нацеливается на бой с Уайлдером, но прежде ему "нужно закончить дела с Джошуа".
Ранее стало известно, что Руис и Джошуа проведут бой-реванш до конца 2019 года.
- Напомним, 1 июня в Нью-Йорке британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл нокаутом Энди Руису и потерял титулы чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.
- Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что британский боксер проведет реванш с Энди Руисом из США в ноябре-декабре 2019 года.
- 2 июня украинский боксер Александр Усик назвал вероятную причину сенсационного поражения Джошуа от Энди Руиса.
- Позже стало известно, что отец супертяжеловеса Джошуа настаивал на переносе боя с Энди Руисом из-за того, что британец побывал перед поединком в нокдауне во время спарринга.
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