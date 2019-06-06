Пентагон разместил в Румынии современную систему противоракетной обороны

6 июня, 2019, 16:21

Соединенные Штаты разместили свою самую современную систему воздушной и противоракетной обороны THAAD на военной базе Девеселу на юге Румынии

Об этом сообщает Balkan Insight.

Система THAAD размещена в Румынии временно для обеспечения безопасности, пока армия США проводит обновление системы противоракетной обороны Aegis Ashore.

Союзное воздушное командование НАТО возьмет на себя оперативный контроль над THAAD в течение миссии. Это первый случай, когда этот ракетный комплекс был развернут в Европе под командованием НАТО.

"THAAD будет оставаться в эксплуатации в Румынии только тогда, когда летом будет проводиться техническое обслуживание и обновление Aegis Ashore", - заявили у Европейского командования армии США, EUCOM.

Каждая из двух систем THAAD, размещенных в Румынии, имеет восемь ракет-перехватчиков. Каждая ракета весит около 1000 килограммов и имеет длину 7 метров. Системы могут перехватывать баллистические ракеты малого и среднего радиуса действия.

В Девеселу вместе с противоракетной системой размещены около 1000 американских и румынских военных для усиления восточного фланга НАТО.