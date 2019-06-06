Пенсионный фонд в мае выплатил 1,8 млрд субсидий наличными

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

Согласно сообщению, в мае жилищных субсидий в наличной форме было выплачено 2,23 млн пенсионеров.

Напомним, министр соцполитики Андрей Рева сообщил, что с марта жилые субсидии в Украине будут выплачивать еще и наличными.

6 февраля Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными с марта 2019 года.

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что с 1 мая 90% субсидиантив получают перерасчет субсидий на новый сезон отопительный в автоматическом режиме.

"Укрпочта" в марте выплатила 1,9 млрд грн монетизированных субсидий на оплату коммунальных услуг пенсионерам, получающим пенсию через почтовые отделения.

Ежемесячно на выплату монетизированных субсидий в Украине тратят 5,7 млрд грн - это примерно по 1680 грн в 3,5 млн домохозяйств.