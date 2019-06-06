//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПенсионный фонд в мае выплатил 1,8 млрд субсидий наличными

Пенсионный фонд в мае выплатил 1,8 млрд субсидий наличными


фото: ukranews
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в мае выплатил пенсионерам 1,82 млрд грн субсидий наличными на оплату жилищно-коммунальных услуг за апрель

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

Согласно сообщению, в мае жилищных субсидий в наличной форме было выплачено 2,23 млн пенсионеров.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

6 июня, 2019 четверг

больше новостей

6 июня, 2019 четверг

5 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать