Партия Вакарчука 8 июня проведет съезд, на котором представит кандидатов и программу

6 июня, 2019, 17:39

Партия "Голос" во главе с украинским музыкантом Святославом Вакарчуком 8 июня проведет съезд

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

"Партия "Голос" утвердит программу партии, список кандидатов в народные депутаты Украины в многомандатном избирательном округе, а также примет решение о том, кого из кандидатов "Голос" поддержит в мажоритарных округах", - говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 18:30 в холле Национального музея истории Украины. Рабочая часть съезда будет транслироваться на экран в пресс-зоне. Сразу после этого - в 19:30 - состоится пресс-брифинг лидера партии Вакарчука и других кандидатов в депутаты от "Голоса".