Отмена рублевой зоны и псевдонационализации: у Зеленского рассказали об условиях снятия блокады с ОРДЛО
Об этом сообщила пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель в Facebook.
"Соответствующие ограничения, шаг за шагом, могут быть сняты только - подчеркиваем - в ответ на постепенное возвращение в украинское правовое поле. Эта тема поднималась по инициативе российской стороны и главарей вооруженных формирований, в связи с чем Президент Леонид Кучма отметил, что если такое желание действительно есть, то при решении вопроса отмены рублевой зоны, отмены незаконных решений о псевдонационализации, мы готовы восстанавливать вопросы экономической реинтеграции на условиях возвращения в украинское правовое поле, в соответствии с Минскими договоренностями ", - отметила Мендель.
Также сообщается, что у украинской стороны есть принципиальная позиция - все действия по урегулированию должны быть взаимными, двусторонними, в полном соответствии с украинским законодательством.
Напомним, 5 июня представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кучма предложил снять блокаду с Донбасса .