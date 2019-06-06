Отмена рублевой зоны и псевдонационализации: у Зеленского рассказали об условиях снятия блокады с ОРДЛО

6 июня, 2019, 17:49

У президента Владимира Зеленского объяснили, что именно имели в виду под возможным снятием блокады с Донбасса

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель в Facebook.

"Соответствующие ограничения, шаг за шагом, могут быть сняты только - подчеркиваем - в ответ на постепенное возвращение в украинское правовое поле. Эта тема поднималась по инициативе российской стороны и главарей вооруженных формирований, в связи с чем Президент Леонид Кучма отметил, что если такое желание действительно есть, то при решении вопроса отмены рублевой зоны, отмены незаконных решений о псевдонационализации, мы готовы восстанавливать вопросы экономической реинтеграции на условиях возвращения в украинское правовое поле, в соответствии с Минскими договоренностями ", - отметила Мендель.

Также сообщается, что у украинской стороны есть принципиальная позиция - все действия по урегулированию должны быть взаимными, двусторонними, в полном соответствии с украинским законодательством.

Напомним, 5 июня представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кучма предложил снять блокаду с Донбасса .