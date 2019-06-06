Оппозиционная платформа обнародовала первую десятку кандидатов в нардепы

6 июня, 2019, 17:41

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" обнародовала список кандидатов в нардепы на парламентских выборах-2019

Об этом сообщает пресс-служба партии.

6 июня в Киеве состоялся Всеукраинский объединительный съезд партии, говорится в сообщении.

Отмечается, что более 1 тыс. 500 делегатов, сторонников и активистов политической силы приехали со всех регионов Украины.

Главной задачей партии съезд определил победу на внеочередных парламентских выборах, назначенных на 21 июля 2019 года, и построение мирной процветающей Украины, говорится в сообщении.

Оппозиционная платформа представила первую десятку кандидатов в народные депутаты. В список вошли: Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Нестор Шуфрич, Василий Нимченко, Сергей Ларин, Сергей Дунаев и Тарас Козак.