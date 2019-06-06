ОБСЕ заметила на Донбассе российские танки и зенитки

6 июня, 2019, 18:13

Вооруженные формирования России стягивают и сосредотачивают тяжелое вооружение и военную технику на Луганском направлении

Об этом со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что российско-оккупационные войска наращивают вооружение и военную технику, сосредоточивая ее в местах постоянной дислокации на Луганском направлении", - говорится в сообщении.

Так, 1 июня беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ обнаружил два миномета 2Б11 "Сани" калибра 120 мм вблизи населенного пункта Сентяновка к западу от Луганска. Кроме того, 2 июня выявлено девять РСЗО на полигоне вблизи населенного пункта Минусинск, что на юго-запад от Луганска.

Наблюдатели также зафиксировали вооружение, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения. В частности, 2 июня миссией ОБСЕ обнаружено присутствие 24 танков, трех зенитных ракетных комплексов на полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка, 10 танков, семь самоходных и 13 буксируемых гаубиц на полигоне возле Миусинска. Кроме того, зафиксирован 21 танк на полигоне у населенного пункта Круглик на юго-запад от Луганска.

Также 3 июня беспилотник миссии обнаружил одну самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" калибра 122 мм, 18 буксируемых гаубиц 2А65 "Мста-Б" калибра 152 мм, а также восемь единиц 2A36 "Гиацинт-Б" калибра 152 мм и один бронетранспортер МТ-ЛБ с установленной на нем турелью самоходной артиллерийской пушки 2С9 "Нона-С" калибра 120 мм вблизи населенного пункта Хрустальный юго-западнее Луганска, подчеркивается в сообщении.