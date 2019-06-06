//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНизкий уровень безопасности: украинскому лоукосту YanAir приостановили право на полеты

Низкий уровень безопасности: украинскому лоукосту YanAir приостановили право на полеты

Госавиаслужба выявила ряд замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности авиакомпании, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов

Об этом сообщает Государственная авиационная служба в Facebook.

По результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании "ЯнЕйр" постоянно действующая комиссия по вопросам сертификации эксплуатантов Госавиаслужбы приняла решение о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании YANAIR с 07.06.2019.

Согласно процедуре, сертификат эксплуатанта может быть восстановлен после устранения компанией недостатков и на основании выводов акта инспекционной проверки, который будет свидетельствовать о способности авиаперевозчика обеспечивать надлежащий уровень безопасности.

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

6 июня, 2019 четверг

больше новостей

6 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать