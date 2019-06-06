Низкий уровень безопасности: украинскому лоукосту YanAir приостановили право на полеты
6 июня, 2019, 20:55
Госавиаслужба выявила ряд замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности авиакомпании, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов
Об этом сообщает Государственная авиационная служба в Facebook.
По результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании "ЯнЕйр" постоянно действующая комиссия по вопросам сертификации эксплуатантов Госавиаслужбы приняла решение о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании YANAIR с 07.06.2019.
Согласно процедуре, сертификат эксплуатанта может быть восстановлен после устранения компанией недостатков и на основании выводов акта инспекционной проверки, который будет свидетельствовать о способности авиаперевозчика обеспечивать надлежащий уровень безопасности.
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