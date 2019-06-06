Нидерланды заблокировали присоединение Болгарии к Шенгену из-за коррупции
Позицию правительства Нидерландов озвучил глава МИД Стеф Блок во время визита в Софию.
"Мы слышали ваше желание присоединиться к Шенгену, но я надеюсь, что вы понимаете, что жители Нидерландов знают о большом количестве мигрантов, прибывающих в нашу страну, мы должны убедиться, что пограничный контроль бескомпромиссный, прежде чем мы позволим Болгарии стать членом Шенгена" , - цитирует Блока Euractiv.
Нидерланды серьезно восприняли ряд скандалов с выявлением схем взяточничества при оформлении болгарских паспортов и рассматривают это как аргумент против присоединения Болгарии к Шенгену.
Коррупционная схема предусматривала продажу свидетельств о болгарском происхождении выходцам из третьих стран, что облегчало получение паспорта Болгарии.
Однако Еврокомиссия официально поддерживает Болгарию на пути членства в Шенгенской зоне ЕС. В Брюсселе уверены, что Болгария отвечает техническим критериям членства.
В Шенгенскую зону в настоящее время входят 26 европейских государств, основным преимуществом зоны является отмена пограничного контроля между ее членами.