Нидерланды заблокировали присоединение Болгарии к Шенгену из-за коррупции

6 июня, 2019, 12:02

Нидерланды блокируют вступление Болгарии в Шенгенскую зону из-за проблем с коррупцией и махинаций с выдачей паспортов

Позицию правительства Нидерландов озвучил глава МИД Стеф Блок во время визита в Софию.

"Мы слышали ваше желание присоединиться к Шенгену, но я надеюсь, что вы понимаете, что жители Нидерландов знают о большом количестве мигрантов, прибывающих в нашу страну, мы должны убедиться, что пограничный контроль бескомпромиссный, прежде чем мы позволим Болгарии стать членом Шенгена" , - цитирует Блока Euractiv.

Нидерланды серьезно восприняли ряд скандалов с выявлением схем взяточничества при оформлении болгарских паспортов и рассматривают это как аргумент против присоединения Болгарии к Шенгену.

Коррупционная схема предусматривала продажу свидетельств о болгарском происхождении выходцам из третьих стран, что облегчало получение паспорта Болгарии.

Однако Еврокомиссия официально поддерживает Болгарию на пути членства в Шенгенской зоне ЕС. В Брюсселе уверены, что Болгария отвечает техническим критериям членства.

В Шенгенскую зону в настоящее время входят 26 европейских государств, основным преимуществом зоны является отмена пограничного контроля между ее членами.