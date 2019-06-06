Не поддерживать Украину было бы безответственно, - министр энергетики США

6 июня, 2019, 10:14

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон поддерживает Украину на пути к "экономической и другой стабильности"

Об этом он сказал, выступая на международной конференции в Словении, сообщает Reuters.

"Для нас не поддерживать Украину каждым соответствующим целесообразным возможным путем, было бы безответственным... Мы не позволим никому прибегать к принуждению другой страны, особенно, используя энергетику в качестве оружия. Этого не будет", - отметил Перри.

Он отметил, что Соединенные Штаты не поддерживают кремлевский проект "Северный поток-2".

"Мы считаем, что зависимость от единственного источника энергии - это плохо и именно это произойдет с "Северным потоком-2", и Европа сама видит, что Россия отрежет газ", - добавил он.