Не поддерживать Украину было бы безответственно, - министр энергетики США
6 июня, 2019, 10:14
Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон поддерживает Украину на пути к "экономической и другой стабильности"
Об этом он сказал, выступая на международной конференции в Словении, сообщает Reuters.
"Для нас не поддерживать Украину каждым соответствующим целесообразным возможным путем, было бы безответственным... Мы не позволим никому прибегать к принуждению другой страны, особенно, используя энергетику в качестве оружия. Этого не будет", - отметил Перри.
Он отметил, что Соединенные Штаты не поддерживают кремлевский проект "Северный поток-2".
"Мы считаем, что зависимость от единственного источника энергии - это плохо и именно это произойдет с "Северным потоком-2", и Европа сама видит, что Россия отрежет газ", - добавил он.
- Напомним, американские сенаторы предлагают пять видов санкций против "Северного потока-2".