Нацсовет обратился к Google из-за попытки РФ заблокировать контент канала ATR

6 июня, 2019, 08:59

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обратился письмом к корпорации Google, чтобы исключить блокировку вследствие действий России в отношении вещания крымскотатарского телеканала ATR в интернете

Об этом сообщает сайт регулятора.

Так, из-за жалобы Роскомнадзора телеканал получил от платформы YouTube требование удалить с официального YouTube-канала некоторые передачи. В жалобе утверждается, что размещенные материалы нарушают российское законодательство об информации.

Зато Нацсовет в письме к Google подчеркивает, что вещание украинских каналов находится под юрисдикцией украинского государства, и единственным регуляторным органом, который вправе обращаться к третьим сторонам по поводу размещенного ими контента, является Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

Также регулятор отметил в письме к Google, что контент канала "ATR" соответствует требованиям украинского и европейского законодательства, поэтому правовых оснований для блокировки контента телеканала нет.