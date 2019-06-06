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Espreso.tvМирНа выборах в Дании победили социал-демократы, премьер уходит в отставку

На выборах в Дании победили социал-демократы, премьер уходит в отставку

В Дании на парламентских выборах победили социал-демократы во главе с Метте Фредериксен
Об этом сообщает ВВС .

По данным окончательного подсчета голосов, левый оппозиционный блок получил 96 мест в парламенте (из 179) против 79, которые завоевала руководящая Либеральная партия и другие правы.

Националистическая Датская народная партия, которая поддерживала правительство меньшинства Расмуссена, потеряла свои позиции. Поддержка партии упала до 8,7% по сравнению с 21,1% на выборах 2015 года. Националисты провалились, поскольку большинство основных партий поддерживают более жесткую позицию в отношении иммиграции.

Действующий премьер-министр Ларс Лекке Расмуссен, возглавлявший правительство с 2015 года, подаст в отставку в ближайшее время.

Лидер победившей партии, 41-летняя Метте Фредериксен, подтвердила свои намерения сформировать однопартийное правительство меньшинства социал-демократов. Она станет самой молодой главой правительства страны.

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