На "АвтоКрАЗе" продолжается сборка КДМ для ГАК "Автодор Украины"

6 июня, 2019, 16:51

Комбинированная дорожная машина (КДМ) с солеразбрасывающим оборудованием точного дозирования и поворотным отвалом на базе самосвала КрАЗ-65055-05 предназначена для круглогодичного содержания магистральных и городских автодорог с асфальто- и цементобетонным покрытием

В экспериментальном цехе "КрАЗа" изготовили первый сигнальный образец автомобиля, осуществлен шеф-монтаж оборудования.

Технические параметры следующие: двигатель мощностью - 380 л.с .; колесная формула 6х4; рулевой механизм интегрального типа; тормозная система с АВС и РТС; кабина - цельнометаллическая, трехместная, с дополнительным обогревателем, с установлением ремней безопасности. Компоновка: капот моторного отсека и кабина автомобиля обеспечивает свободный доступ к узлам двигателя при нахождении снегоочистительной отвала в поднятом положении для возможности проведения срочных ремонтных работ. Самосвальный кузов объемом - 12 м3. Автомобиль оборудован дополнительными фарами на крыльях для обеспечения полноценного освещения дороги при использовании переднего отвала.

Вместимость бункера для соли - 9,0 м3. Бункер имеет защиту от солевой коррозии. Разбрасыватель изготовлен так, чтобы иметь возможность работать, кроме соли, также песком, гравием или их смесями. Разбрасыватель имеет систему увлажнения противогололедного материала солевым раствором.

Управление системами оборудования и снегоочистительного отвала осуществляется дистанционно, из кабины водителя с помощью электронных дисплеев с возможностью регулировки плотности посыпки и т.д. Для надежности посыпки на путепроводах, мостах, пульт посыпки имеет специальную функцию, которая позволяет мгновенно увеличить плотность посыпки до максимальных показателей.

Подача противогололедного материала осуществляется ленточным резиновым транспортером. Спускаемый желоб с транспортера к дисковому распределителю изготовлен из пластика для более качественного прохода материала и для предотвращения его налипания на стенки при низких температурах.

Дисковый разбрасыватель имеет возможность управления направленностью разбрасывания материала симметрично и асимметрично (влево-вправо равномерно, только вправо, только влево, влево и вправо неравномерно) по направлению движения автомобиля с помощью пульта управления из кабины водителя.

Сейчас в цехе сборки и сдачи автомобилей "КрАЗа" продолжается сборка партии из 67 автомобилей для ДП "Киевский облавтодор" ГАК "Автомобильные дороги Украины".