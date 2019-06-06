На Киев надвигается гроза

6 июня, 2019, 19:39

В Киеве в ближайшие три часа ожидается гроза и шквалы

Об этом сообщает КГГА.

Как сообщается, в ближайшие три часа и до конца дня ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

Также, управление по вопросам гражданской защиты напоминает основные правила поведения во время грозы. На природе следует:

спуститься в долину;

отойти от единичных деревьев, столбов, вышек;

отойти подальше от водоемов; на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку;

снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно спрятаться (подложить под себя) в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах

Во время грозы нельзя:

прятаться под высокими деревьями;

сидеть на полянах;

прятаться под скалами;

идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой;

купаться.