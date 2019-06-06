На Киев надвигается гроза
Об этом сообщает КГГА.
Как сообщается, в ближайшие три часа и до конца дня ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).
Также, управление по вопросам гражданской защиты напоминает основные правила поведения во время грозы. На природе следует:
спуститься в долину;
отойти от единичных деревьев, столбов, вышек;
отойти подальше от водоемов; на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку;
снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно спрятаться (подложить под себя) в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах
Во время грозы нельзя:
прятаться под высокими деревьями;
сидеть на полянах;
прятаться под скалами;
идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой;
купаться.